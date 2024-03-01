Polis memuru, “emekli komuta müdahale etmediği” gerekçesiyle tutuklandı

Ercan Havalimanı’ndaki VIP geçişinden 3 valiz sigara tütünü çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Emekli Komutanı Ömer Paç ve ona tütünleri veren B.M.’nin ardından şimdi de polis memuru M.Ü. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında yeni tutuklanan polis memuru, “Emekli komutana müdahale etmeyip, görevini ihmal etmekle” suçlanıyor.

Mahkemede olayın detaylarını anımsatan polis, zanlı konumundaki emekli komutanın 22 Şubat tarihinde Ercan Havalimanı’daki VIP yolcu gidiş bölümünden tasarrufunda bulunan 3 valiz dolusu toplam 478 karton elektronik sigara tütünlerini Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Ticaret Dairesi'nden ihracatçı izni almaksızın yurt dışına çıkarmak suretiyle Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasasına aykırı davranıp çıkış yaptığını söyledi.

Polis, tütünlere aynı gün Ankara Esenboğa Havalimanında el konulduğunu açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün saat 22.30 sıralarında Kıbrıs’ın kuzeyine geri döndüğünü, 23 Şubat tarihinde ise tutuklandığını anımsattı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, sigara tütünlerini B.M.’den aldığını söylediğini aktardı.

Polis, B.M.’nin de 25 Şubat tarihinde tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlı B.M.’nin ifadesinde karı-koca olan şahısların tütünleri sipariş ettiğini, kendisine valiz ve para bıraktıklarını, valize tütün yerleştirdikten sonra emekli komutana verdiğini anlattığını anımsattı.

Polis, emekli komutanın, 4 Ağustos 2023, 22 Şubat 2024 tarihleri arasında 23 kez VIP’den giriş-çıkış yaptığını belirtti.

“Emekli komutana müdahale etmedi, görevini ihmal etti”

Polis memuru M.Ü.’nün ise 4 Ağustos 2023, 22 Şubat 2024 tarihleri arasında tam 17 kez elektronik sigaralarla dolu olan valizlerle çıkış yapan emekli komutana müdahale etmeyerek, görevini ihmal ettiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Emekli komutanın avukatı:

“Müvekkilim eski komutan, bu ülkeye çok hizmet verdi”

Zanlı konumundaki emekli komutanın avukatı, müvekkilinin KTBK’nın eski komutanı olduğunu, bu ülkeye hizmet ettiğini, birçok seveni bulunduğunu ifade etti.

“Haftada bir karakola giderek imza atma şartı uygun değil”

Avukat, Ömer Paç'ın eskiden polis ve askerin üssü olduğunu, şimdi ise haftada bir gün karakola giderek imza atma şartının uygun olmayacağını savundu.

Avukat, müvekkilinin nakit ve kefil kefaleti şartlarını yerine getirebileceğini ancak yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapma şartının konulmamasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlılar emekli komutan ile B.M.’nin 50’şer bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlı M.Ü.’nün is 25 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalaması, tüm zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.