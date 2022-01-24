Polis: “İşyerinin avlusundan birçok eşya çaldı”

Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi'nde bir işyerine girerek bazı eşyaları sirkat eden ve tutuklanan zanlı İ.K. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı 3 gün tutukluluk aldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yaren Gülmez, zanlı İ.K’nin “Sirkat ve mülke tecavüz” suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 19 Ocak 2022 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Haspolat'ta, Kirli Sanayi Bölgesi'nde, aranan bir kişi ile zanlı İ.K’nin işletmeciliğini Elmaz Karaoğlan'ın yaptığı Elmaz Karaoğlan Oto Yedek Parça isimli iş yerinin telli avlusu içerisine girip toplam değerleri 31 bin TL olan bazı araç parçaları, duşa kabini ve buzdolabı motoru sirkat ettiklerini söyledi. Polis, Söz konusu sirkat edilen eşyalardan bazılarının bölgede bir iş yerinde tespit edilerek emare zapt edildiğini belirtti. Polis, yürütülen tahkikat neticesinde, zanlıların kimlik bilgileri 22 Ocak 2022 tarihinde tespit edilerek aleyhlerine Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden derdest emri temin edildiğini ifade etti. Polis, 23 Ocak 2022 tarihinde temin edilen arama emri ışığında yapılan aramada zanlı İ.K.nin ikametinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını, eksik kalan emareler ve aranan bir şahıs daha mevcut olduğunu belirtip, bu nedenle zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.