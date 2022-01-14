Polis: İmam nikahlı eşiyle yan yana geldiği gerekçesiyle resmi eşini darp etti

Lefkoşa’da Surlariçi’nde aynı evde kaldığı imam nikahlı eşi ile resmi nikahlı eşi ile yan yana gelme saatleri belirleyen, ancak bu saat düzenine uymadıkları için tartışan zanlı Ş.A, resmi eşi N.K’yi ciddi şekilde darp etti.

Tutuklanan zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı, teminatla serbest kaldı.

Ciddi darp…

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ayşe Berksan olguları aktardı.

Polis, zanlı Ş.A’nın 13 Ocak’ta Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldığını belirtti.

Polis, zanlının saat 21.30’da Lefkoşa’da Surlariçi’nde ‘ev içinde aldıkları kurallara göre saati gelmeden imam nikâhlı eşi ile yan yana geldiği’ gerekçesiyle resmi nikahlı eşi N.K ile sözlü tartışma yaşadıklarını ve ciddi şekilde darp ettiğini anlattı.

Darp raporu alındı…

Polis, aynı tarihte N.K’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin acil servise götürülerek doktor kontrolünden geçirilerek rapor temin edildiğini söyledi.

Polis, zanlının aleyhine 14 Ocak’ta tutuklandığını, mesele ile ilgili temin edilen iki tanık ifadesi olduğunu belirtti.

Polis, zanlı aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, ileride davalarında yargılanması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak…

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.