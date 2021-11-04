Polis hücresinden firar etti, yakalandı

Polis hücrelerinden firar eden zanlı V.A tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, zanlının ‘Soygun ve Sahtekârlıkla Para Temini’ suçunu işlediğini belirtti. Polis, 18 Ağustos saat 11.40'da kendisine verilen teminat şartını yerine getirmediği gerekçesiyle Merkez Karakol hücrelerinde tutuklu bulunan 35 yaşındaki V.A’nın gizlice hücreden kaçarak yasal tutukluluktan firar ettiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili aranmakta olan zanlının 3 Kasım tarihinde Girne'de tespit edilerek yeniden tutuklandığını belirtti.

Tahkikatın devam ettiğini söyleyen polis, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.