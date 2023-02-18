Polis: “Hem üzerinde, hem de evinde yeşil reçeteye tabi olan ilaçlar tespit edildi”

Güzelyurt’ta gerçekleşen huzur operasyonunda üzerinde ve evinde yeşil reçeteli ilaçlar bulundurduğu tespit edilen zanlı K.S.K.O. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı ilk etapta poliste 3 gün tutuklu kalacak.

Mahkemede mesele ile ilgili detayları paylaşan Polis memuru Kemal Atikoğlu, zanlı K.S.K.O’nun "ilaç ve Eczacılık Yasası’na Aykırı hareket" suçundan yargılandığını belirtti. Polis, zanlının 18 Şubat 2023 tarihinde 00.15 raddelerinde, Güzelyurt'ta Cürümleri Önleme Şubesi’nin gerçekleştirdiği huzur operasyonu kapsamında yol üzerinde yaya olarak yürüdüğü esnada şüpheli hareketleri nedeni ile yapılan kontrolde üzerinde ve evinde yapılan aramada satışı yeşil reçeteye tabi olan bazı ilaçların tespit edildiği ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının ilaçlarla ilgili olarak vermiş olduğu gönüllü ifadesinde hapları nasıl ve ne şekilde elde ettiği konusunda henüz net bir tespit edilmediğini, bu bağlamda meselenin soruşturmasının devam ettiğini suça bağlantılı başka şahıslarda ola bileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.