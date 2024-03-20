Polis, fitre dolandırıcılarına karşı uyardı

Polis, Ramazan ayını fırsat bilerek Whatsapp üzerinden yeni dolandırıcılık yöntemleri geliştiren şahıslara karşı uyardı.

Polisten yapılan açıklamada, “fitre yardımı” adı altında insanlara banka hesap numaraları gönderen dolandırıcılar, bir şahıstan 380 bin 385 TL parayı sahtekarlıkla temin etti.

Polis, yurttaşları, fitre yardımı topladıklarını beyan eden bilmedikleri şahıslara karşı dikkatli olmaları ve verilen banka hesap numaralarına para göndermemeleri konusunda uyardı.

Polisten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan ayını fırsat bilerek sosyal medya uygulamalarını ve son olarak whatsapp’ı kullanan bazı kötü niyetli şahıslar, yeni dolandırıcılık yöntemleri geliştirerek şahıslardan sahtekarlıkla para temin etmeye devam ediyorlar.

Organize şekilde çalışan dolandırıcılar; WHATSAPP üzerinden yaptıkları aramalar veya gönderdikleri mesajlar aracılığıyla ramazan ayını fırsat bilerek FİTRE YARDIMI topladıklarını beyan edip, vermiş oldukları banka hesap numaralarına para havale edilmesini sağlayarak bir şahıstan 380.385,06 TL parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edilmiştir.

Halkımızın, dolandırıcılarının tuzağına düşmemesi ve mağduriyet yaşamaması adına, whatsapp ve/veya diğer sosyal medya uygulamaları üzerinden FİTRE YARDIMI topladıklarını beyan eden bilmedikleri şahıslara karşı dikkatli olmaları ve verilen banka hesap numaralarına para göndermemeleri önemle rica olunur."