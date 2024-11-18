Polis elektrikli scooterlara yönelik denetim yaptı…

Polis, rutin trafik denetimlerinde elektrikli scooterların kullanım kurallarının denetlendiğini, kurallara uymadığı tespit edilen 27 elektrikli scootera el konulduğunu ve sürücüler aleyhinde yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Polis elektrikli scooterların yollarda kullanılması ile ilgili Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nde yapılan değişiklilerin, 26 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatarak, uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Açıklamada, scooter sürücülerinin uyması gereken kurallarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Elektrikli scooter nedir?

Açıklamada elektrikli scooterin açılımı da yapılarak şöyle denildi:

"Elektrikli Scooter; en fazla 30 km/s hızı aşmayan, 351 watt'ın altında, tekerlekli, fren mekanizmasına sahip, kaymayan malzemeden yapılan ayak tahtası ve tutma yeri olan, dikey bir direksiyon mekanizması içeren, önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde farı, arkada kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve reflektörü olan, 30 metreden duyulabilecek ses çıkartabilen ses, korna veya benzeri ses aleti olan ve ayakta kullanılan elektrikli taşıtı anlatır.

Akü gücü 351 watt’ın üzerinde olan ve 30 km/s fazla hız yapabilen motobisiklet, motosiklet ve motorlu üç tekerlekli araçlar ise yasada belirtilen motorlu araç sınıfı altında kayıt edilmesi ve ilgili motorlu aracın sürüş ehliyeti (J, H1, H2, H) sınıfı ile sürülmesi gerekmektedir.”

“Kurallar ihlal ediliyor”

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik denetimleri sonucunda, sürücülerin birçok trafik kuralını ihlal ettiğinin denetim sonuçlarına yansıdığı belirtildi.

Açıklamada, “Polis Genel Müdürlüğü tarafından, trafik suçları ile kazaların önlenmesi ve yollardaki sürüş güvenliğinin sağlanması maksadıyla, 11–17 Kasım tarihleri arasındaki sürede yapılan rutin trafik denetimlerinin yanı sıra, yollarda kullanılan elektrikli scooterların kullanım kuralları da denetlenmiş olup, saptanan kurallara uymadığı tespit edilen toplam 27 elektrikli scootera el konulmuş ve sürücüleri aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır” denildi.

“Uyulması gereken kurallar”

Polis tarafından yapılan açıklamada, elektrikli scooter kullanan sürücülerin uyması gereken kurallar da hatırlatıldı.

Açıklamada, scooterların 18 yaşın altındaki kişiler tarafından kullanılamayacağı, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanılamayacağı kaydedildi.

Diğer kurallar şöyle sıralandı:

“Bisiklet yolu varsa bisiklet yolunda sürülmelidir. Bisiklet yolu yoksa, trafik güvenliğini riske atmayacak sekilde soldan gidilmesi kaydı ile araç yolunda sürülebilir.

Sürücü harici yolcu taşınamaz.

Sırtta taşınabilen eşya harici yük taşınmamalıdır.

Elektrikli scooterlar, motorlu araç yolunda yan yana sürülmemelidir.

Kaldırımlarda elektrikli scooter sürülmesi yasaktır.

Başka bir araca bağlanarak sürülmek veya tutunarak sürülmesi yasaktır.

İki elde direksiyonu tutmalıdır. Tek el ile elektrikli scooter sürülmesi yasaktır.

Akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi yasaktır.”

Polisin trafikte elektrikli scooter ve diğer konulardaki denetimlerinin devam edeceği hatırlatılan açıklamada, tüm sürücüler trafik kurallarına uymaya davet edildi.