Polis, 5 yaşındaki çocuğu arıyor

21 Haziran tarihinde, polise giderek, 5 yaşındaki G.A.Y’nin TC kimlik kartının ayrıldığı eşinde olduğunu bildiği halde, kayıp olduğunu söyleyip, sahte evrak düzenleyerek, ülkeden çıkış yapan A.Y, 1 ay sonra tutuklandı.

Polis, 5 yaşındaki çocuğun nerede ve ne maksatla ülkeden çıkarıldığının araştırılması gerektiğini açıkladı.

Zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis bilgi verdi

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis 21 Haziran’da saat 09.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne gelen zanlı A.Y’nin

5 yaşındaki G.A.Y’nin TC kimlik kartının ayrıldığı eşinde olduğunu bildiği halde, kayıp olduğunu söyleyip, sahte beyanla kayıt temin edip sahte evrak düzenlenmesini sağladığını belirtti.

9 Temmuz’da çocukla çıkış yaptı

Polis, aynı gün mesele ile ilgili yapılan soruşturmada zanlının 9 Temmuz’da Girne Turizm Limanı’ndan G.A.Y ile birlikte yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildiğini aktararak, zanlı hakkında tutuklama kararı çıktığını belirtti.

Zanlının, 24 Temmuz tarihinde Lokmacı geçiş noktasından güneye geçmek istediği sırada tutuklandığını dile getiren polis, tahkikatın sürdüğünü söyledi.

Polis, 5 yaşındaki G.A.Y isimli çocuğun nerede ve ne maksatla ülkeden çıkarıldığının araştırılması gerektiğini açıkladı.

“Serbest kalırsa, tahkikata etki edebilir”

Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edeceğinin aşikar olduğundan ilk aşamada zanlının 3 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.