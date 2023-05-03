Polis: 5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi sürüyor

Lefkoşa’da Ortaköy’de bulunan bir kreşte 5.5 aylık bir bebeğin yoğun bakıma kaldırılmasının ardından tutuklanan zanlı B.N.E yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, bebeğin doktorundan alınan bilgide uyandırılmaya çalışıldığı, çok ağır kalıcı hasar olabileceğine yönelik bilgi aldıklarını ayrıca hayati tehlikesinin olduğunu belirtti.

Söz konusu okul öncesi kreşe de Çalışma Dairesi’nin soruşturma başlatıldığı mahkemede aktarıldı.

Ülkede 4 yıldır ‘ikamet izinsiz’ yaşadığı tespit edilen zanlı hakkında 7 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis, bilgi verdi…

Polis memuru Ümit Karagöz, mahkemede bilgi verdi.

Polis, 26 Nisan 2023’te Lefkoşa’da Ortaköy’de bulunan bir kreşte 5.5 aylık bir bebeğin rahatsızlandığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisini aldıktan sonra soruşturma başlatıldığını anlattı.

Süt içirildi, solunum aresti gerçekleşti

Polis, bebeğe kreşte zanlı tarafından süt içirildikten sonra solunum arestinin gerçekleştiğini ve hastaneye kaldırılan bebeğin hayata döndürülüp, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını anlattı.

Yapılan soruşturmada zanlının 9 Mayıs 2019 ile 26 Nisan 2023 tarihleri arasında ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduğunu aktaran polis, söz konusu yerde işletmecinin üç aydır çalıştığını belirtmesine rağmen iki yıldır kaçak olarak çalıştığının tespit edildiğini ve bu yönde de araştırmanın devam ettiğini belirtti.

Çalışma Dairesi soruşturma başlatıldı…

Polis, söz konusu okul öncesi kreşe de Çalışma Dairesi’nin soruşturma başlattığını söyledi. Bebeğin doktorundan alınan bilgide uyandırılmaya çalışıldığı ifade eden polis, çok ağır kalıcı hasar olabileceğine yönelik bilgi aldıklarını ayrıca hayati tehlikesinin olduğunu belirtti.

7 gün tutukluluk

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi maksatlı zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.