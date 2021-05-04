Polis: "168 promil alkollüydü"

Lefkoşa'da dün akşam 37 yaşındaki Melih Çakar, dikresiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün akşam 22.45 sıralarında 168 promil alkollü içki tesiri altında araç kullanan 37 yaşındaki Melih Çakar, FF 856 plakalı araç ile Citroen ışıklarına doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Kermiya Motors önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solundan çıkış yaparak Kermiya Motors isimli iş yerine ait tel örgülere çarptı.

Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmazken, FF 856 plakalı araç sürücüsü Melik Çakar tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.