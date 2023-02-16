Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır başkanlığında uzmanlar bir araya geldi planlı ve güvenli yapılaşma için alınması gereken tedbirler konuşuldu.

İnşaat disiplinlerine yönelik oda başkanları ile birlikte düzenlenen yeni belediyeler değişiklik yasası kapsamında “Proje uygulamalarının doğru yapılıp yapılmadığının proje mükelleflerine kontrol ettirmek” süreçleri masaya yatırıldı.

Yeni Belediyeler Yasası kapsamında, sorumlu taraflar olarak Proje müelliflerinin inşaat yapımı sürecinde belediye ile istişare halinde etkin rol alması ve denetim kontrol mekanizmasının sağlanması için yapılan toplantıda ve bir yol haritası belirlendi.

Toplantıya Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Sekreteri Nazife Yılmaz, KTMMOB’ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Üner Kutalmış, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner katıldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler deprem felaketi sonrası güvenli binalar için sıfır taviz ve toleransla hareket edeceklerini bu anlamda meslek odaları ve uzmanlarla yakın işbirliği içinde çalışacaklarını belirtti.

“Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Başkanları ile son derece yerinde bir toplantı yaptık” diyen Başkan Karavezirler belediyenin izni ve denetimi olmadan inşaat faaliyeti yapılmayacağını gerekli tüm tedbirleri alacaklarını ifade etti.