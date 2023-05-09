“Plajın da kiralanacağını duyduk, buna karşıyız”

▶ UBP – YDP – DP Hükümeti’nin Mare Monte Otel arazisi için Net Holding’in ödenmemiş borçlarını aylık bin Sterlin’den ödemesi halinde, 30 yıllık yeni kira sözleşmesi yapılmasının önünü açan kararı, hukuksal mücadeleyle kamulaştırılan otel plajının yeniden özele verilmesi ihtimali, Lapta ve Alsancak bölge halkını tedirgin etti…

Ertuğrul SENOVA

Bakanlar Kurulu, daha önce 49 yıllığına kiralanan ancak kiralama işlemi yargıya takılan Mare Monte Otel arazisinin, yıllarca ödenmemiş borçlarını aylık bin Sterlin ödeyerek kapatması halinde, bu kez de 30 yıllığına, yine “Net Holding”e kiralanmasının önün açan bir karar üretti.

Bakanlar Kurulu’nun bu kararı, daha önce, yine Net Holding’e, Mare Monte’nin plajı için dava açan ve davayı kazanan Alsancak Belediyesi ile bölge halkını, kamulaştırılan plajın yeniden özele devredilmesi olasılığı üzerinden tedirgin etti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Lapta – Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, arazinin Vakıflar İdaresi’ne ait olduğunu, bu konuda söz sahibi olmadığını ancak araziyle birlikte plajın da kiralanacağı yönünde duyumlar aldıklarını, buna karşı olduklarını söyledi.

Ataser, bu konuda bugün Başbakan Ünal Üstel’den randevu aldığını ifade ederek, görüşmenin ardından izleyecekleri yolun belirginleşeceğini söyledi.

Arazinin ardından, plajın da Net Holding’e verilip verilmeyeceği, merak konusu halini almış durumda…

Bakanlar Kurulu kararı ne diyor?

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararına göre, Net Holding’in 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenmemiş borçlarını aylık bin Sterlin ödemesi halinde, 49 yıllık eski kira sözleşmesi fesih edilecek, 30 yıllık yeni kira sözleşmesi yapılabilecek.

Karara göre UBP – YDP – DP Hükümeti, Vakıflar İdaresi ile Net Holding arasında 2015 yılından bu yana Mare Monte Otel arazisi konusunda devam eden davanın “çok uzadığını ve kira gelirlerinin canlanması gerektiğini” bahane ederek bu kararı üretmiş durumda.

Karar ile takriben 302 dönümlük Mare Monte Otel, 30 yıllığına, ilk 3 yıl yıllık 90 bin, 4’üncü yıl aylık 40 bin Sterlin karşılığında Net Holding’e kiralanacak.

Lapta – Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“Plajın da kiralanacağını duyduk, buna karşıyız… Bugün Başbakan ile görüşeceğiz”

Bakanlar Kurulu’nun bu kararı, daha önce, yine Net Holding’e, Mare Monte’nin plajı için dava açan ve davayı kazanan Alsancak Belediyesi ile bölge halkını, kamulaştırılan plajın yeniden özele devredilmesi olasılığı üzerinden tedirgin etti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Lapta – Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, arazinin Vakıflar İdaresi’ne ait olduğunu, bu konuda söz sahibi olmadığını ancak araziyle birlikte plajın da kiralanacağı yönünde duyumlar aldıklarını, buna karşı olduklarını söyledi.

Ataser, bu konuda bugün Başbakan Ünal Üstel’den randevu aldığını ifade ederek, görüşmenin ardından izleyecekleri yolun belirginleşeceğini söyledi.

Daha önce “plaj” davalık olmuş, “halk kazanmıştı”

2015 yılında, yine aynı şirket; yani, Net Holding, “plaj da bizim” diyerek Mare Monte plajını halka açmak isteyen Alsancak Belediyesi’nin çalışmalarını durdurmak amacıyla ara emri davası açmıştı.

Buna karşın Alsancak Belediyesi ise Mare Monte Plajı ile ilgili olarak Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi, Maliye Bakanlığı, Başbakanlık, Bakanlar Kurulu ve Cumhuriyet Meclisi aleyhine Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.

5 yıl boyunca devam eden davayı, Alsancak Belediyesi kazanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aslancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, “Hukuk mücadelesini kazandık. Plaj ve Kraliçe havuzları artık halkın” demişti.