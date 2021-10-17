Plajdan 39 torba çöp topladılar

Bağımsız Gençlik Derneği - BAGEP ile Yeşil Barış Hareketi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği, bölge gençleri ve çevre gönüllülerinin de katıldığı sahil temizliği etkinliğinde 39 torba çöp toplanarak Ayfilon ve Ronnas Sahilleri arasındaki plaj temizlendi.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, etkinlikle ülkede küçük bir alanın da olsa temizliğinin yapıldığı ifade ederken, “Daha işimiz çok ve bilmemiz gereken en önemli adım da temizlemek yerine hiç kirletmemek, temiz kullanmak!” dedi.

Çevreyi kirletmemek için özen gösterilmesi gerektiğine vurgu yapan Tel, “lütfen Karpaz ziyaretlerinizde çöplerinizi Karpaz’da bırakmayın!” ifadelerini kullandı.

“Bilmemiz gereken en önemli adım da temizlemek yerine hiç kirletmemek, temiz kullanmak!”

Tel, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada katılımcılara ve etkinliğe destek veren firmalara da teşekkür etti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bağımsız Gençlik Derneği - BAGEP ile Yeşil Barış Hareketi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği sahil temizliği etkinliğine katılan üyelerimize, bölge gençlerine ve çevre gönüllülerine teşekkürü bir borç biliriz..

39 torba doldurarak Ayfilon ve Ronnas Sahilleri arasındaki plajı temizlemeyi başardık. Bugün evimizin, ortak yurdumuzun küçük bir kısmını da olsa temizlediğimiz için mutluyuz ama tekrarlamadan edemeyeceğim; daha işimiz çok ve bilmemiz gereken en önemli adım da temizlemek yerine hiç kirletmemek, temiz kullanmak! O yüzden lütfen Karpaz ziyaretlerinizde çöplerinizi Karpaz’da bırakmayın!

Çöpleri toplamak için kullanacağımız torbaları temin eden Özerlat Coffee’ye, etkinliğimiz için su ve sandviç ikramı hazırlayan Tonic Sandwich House’a ve Lefkoşa bölgesinden katılım sağlamak isteyen gençlere ulaşım desteği verecek olan Gönyeli Belediyesi’ne tekrardan teşekkürlerimizi sunarız.. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere”