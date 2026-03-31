“Piyasadaki fahiş kar oranlarına müdahale edilmeli, narh uygulaması denenmeli”

CTP Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Asım Akansoy, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada hayat pahalılığı ile mücadelede halkın alım gücünü düşünerek, piyasadaki fahiş kar oranlarına müdahale edilmesi gerektiğini belirtti, “Narh uygulaması bu kapsamda meşru ve hukuki bir araçtır” dedi.

Akansoy, Meclis önünde yaşananlara dikkat çekerek, “Bugün yaşananların yaşanmaması gerekiyordu. Bu yaşananların sorumlusu hükümettir. Eğer hükümet bu yasa tasarısıyla ilgili toplumun farklı kesimlerinin görüşlerini almış olsaydı bu yaşadıklarımızı yaşamayacaktık.” dedi.

Akansoy, hükümetin yönetebilme kapasitesinin kalmadığını kaydetti, hükümete gelen tepkilerin en büyük nedeninin şeffaf ve hesap verebilir açıklamalarda bulunmaması olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ın güneyinin bu süreçte attığı adımlar ve halka yaptığı desteklere işaret eden Akansoy, bu gibi tedbirlerin alınmadığı takdirde toplumda çatışma ve gerilimin daha da arttığını söyledi.

Hükümetin bundan sonraki aşamada asgari ücrete artış yapmayacağının görüldüğünü ifade ederek, bununla gelecek sorunlar hakkında uyardı. Şubat ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 38 bin 314 TL olduğunu dikkat çeken Akansoy, eklenecek olan zamlarla geçim sıkıntısının daha da artacağını ifade etti.

Hayat pahalılığı ile mücadelede halkın alım gücünü düşünerek, piyasadaki fahiş kar oranlarına müdahale edilmesi gerektiğini belirten Akansoy, “Narh uygulaması bu kapsamda meşru ve hukuki bir araçtır” dedi.