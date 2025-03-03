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Piyangolar Birimi ile Kamu-İş arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Piyangolar Birimi ile Kamu-İş arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi ile Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

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Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi ile Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp ile Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Kamu İş yetkililerinin katılımıyla imzalanan sözleşme 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

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