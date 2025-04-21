Piyale Paşa’da 3. Geleneksel Çocuk Şenliği yapıldı

Gazimağusa Belediyesi ve Piyale Paşa Mahallesi Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen “3. Geleneksel Çocuk Şenliği”, dün yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan şenlik; oyun alanları, sahne gösterileri, sürpriz hediyeler ve çeşitli etkinliklerle gün boyu devam etti.

Şenliğe mahalle sakinleri ve çevre bölgelerden katılım olurken, elde edilen gelir ise Şehit Mustafa Kurtuluş İlkokulu’na bağışlanacak.

Ekinliğin açışında konuşan Piyale Paşa Mahallesi Muhtarı Rifat Sevindik, “Belediye iş birliğiyle mahallemizde çocuklarımızın aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmesine vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz. Katkı koyan herkese teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ise, etkinliğin muhtarın çabalarıyla hayata geçtiğini ifade etti.

“Bu mahallede büyüyenler arasında kaymakam, bakan ve Gazimağusa polis müdürü var.” diyen Uluçay, bu anlamda mahalle kültürünün önemini bir kez daha gördüklerini kaydetti.

Çocuklara seslenen Uluçay, “Milletimizi özgürlüğüne kavuşturan büyük insan Mustafa Kemal Atatürk’ü asla unutmayın. Kırgınlıkları uzatmayın, affetmeyi öğrenin. Bizler mahallelerde, mahalle halkıyla birlikte olmaktan mutluyuz.” dedi.