Pile'de Covid-19 Tartışması... Pilli: Vaka Var / Güden: 4 Temaslı Var

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin "Pile'de güney kaynaklı vaka var" açıklamasına Pile'den tepki geldi. YENİDÜZEN'e konuşan Pile Muhtarı Veysal Güden Pile'de vaka değil 4 temaslı olduğunu söyledi.

Güden, Sağlık Bakanı’nın istifa etmesini, çıkan vakaları Pile Türküne mal ederek, "köyü mahkûm etmeye çalıştığını" ifade etti.

Veysal Güden, Pile insanının oldukça hassas davrandığını karma bir köyde yaşandığı için bulunduğu durumu bilerek hareket eden bir köy olduğunu ifade etti.

Mart-Haziran ayları arasını da anımsatan Güden, yeni doğmuş bebekten 90 yaşındaki yaşlı insanın birçok kez PCR teste tabi tutulduğunu söyledi.

Pile köyünde şuan için pozitif vaka olmadığını ifade eden Güden, “Akdoğan köyü kaynaklı 4 temaslımız var. İkisi ilkokul öğrencisi pozitif çıkan öğretmenin temaslısı” dedi.