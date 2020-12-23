Pilli: Hasta yatışı birkaç gün sonra

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Acil Durum Hastanesi’nin açıldığını, hasta yatışının birkaç gün sonra başlayacağını dile getirdi.

Mevcut hastaların yeni hastaneye taşınmayacağını kaydeden Pilli, “Hastanedeki hastalar sıfırlanacak. Bundan sonra gelen hastaları buraya yatıracağız” dedi.

Pilli şöyle devam etti: Ayakta Tanı, bir müddet daha orada devam edecek. Mevcut yapıyı hemen bozmak istemiyoruz. Şu anda sadece Nöroloji Servisi’ni taşıyacağız. Buradaki hastalar bittikten sonra yeni vakalar buraya gelecek. Ekip, bugünden itibaren burada…

Covid-19 ile mücadelede hizmet veren personelin bir kısmının Acil Durum Hastanesi’ne aktarılacağının bilgisini de veren Pilli, KHK’ya hemşire ve personel alımıyla ilgili müracaat edildiğini, 10 doktor istihdamının ise Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini söyledi.

Pilli, bu açıklamayı Haber Kıbrıs’tan Hüseyin Ekmekçi’ye yaptı.

“Herkes üzerine düşeni yapmazsa, bu kaçınılmaz bir son”

Sağlık Bakanı Pilli, daha önce yaptığı ve bazı kesimlerce tepkiye neden olan “21 gün kapanmaya gidebiliriz” açıklamasına da değinerek, şöyle devam etti: “Ben kapatacağız demedim. Yerel vakaların arttığını, duruma göre halk sağlığı için gerekenin yapılacağını, gerekirse ve o seviyeye de gelirsek kapanırız dedim. Şu anda kapanacak durum yok. Biz her alternatifi düşünüyoruz.

Şu anda kontrol altındadır. Herkes 24’ünde kapanacak diye düşünmesin. Bu hafta bitsin, halk da anlasın biz kapatmak istemiyoruz. Belki 20’sinden sonra değil, 30’undan sonra. Herkes üzerine düşeni yapmazsa, bu kaçınılmaz bir son…

“Kapıları ve otelleri açsak, 7’sinden sonra hastane yetmez”

Covid 19’a yönelik güncel bilgileri de paylaşan Pilli, bulaş ve ölüm oranın az olmasının nedenini sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına bağladı.

Pilli, “Bugüne kadar ekonomi ve sağlığın beraber gitmesi için çalıştık. Ama muhakkak biri daha üst, biri daha alt olacaktır. Sağlık ön olacak, ekonomi daha aşağıda olacaktır. Bir denge var…” şeklinde konuştu.

“Şu anda ekonomiyi düzeltmek için kapıları açsak, tek PCR ile içeri girsek, otelleri açsak, yılbaşından sonra ne olacak?” diye soran Pilli, “7’sinden sonra bu hastane de yetmez. Burada 100 yatak var. Günde 20 vaka çıksa bile hastane yetmez” dedi.

“Dünkü vakaların çoğu Mağusa ve Orta Mesarya’dan…”

Dünkü 21 vakanın, 14’ünün yerel vaka olduğunu, Mağusa ve Orta Mesarya bölgesinde tespit edildiğini aktaran Pilli, “Bunların çoğu güney kaynaklı. Biz bunu tespit ettik. Akdoğan, Ekor, hepsi güney kaynaklı” dedi.

Pilli, Başbakan Ersan Saner ile süreci uyumlu şekilde yönettiklerini de söyleyerek, “Bu konuda bana baskı yapmadı. Hatta bu konular üzerinde kendisi de meraklı, çalışkan biri” şeklinde konuştu.

Okullar ne olacak?

Öte yandan okullarda görülen vakalara değinen Pilli, vakaların artması, kontrol altına alınamaması halinde Şubat Tatilinin öne çekilmesinin daha önceden düşünüldüğünü ancak şu anda çok büyük bir bulaş olmadığını ifade etti.

Pilli, “ Şu andaki durum, okulları kapatma seviyesinde değil” dedi.

Öğrencilerin şu anda okulda daha güvende olduğunu belirten Pilli, “ Kapatmaya veya tatili öne almaya niyetimiz yoktur. Ama rakamları izliyoruz, gerekirse alacağız” dedi.

“Pile’de vaka yok deniyor ama yanlış”

Pilli, Pile ilgili alınan karara da değinerek, “Pile’de vaka yok deniliyor. Ama bu yanlış… Orta Mesarya’daki vakalar nereden geldi? Havadan gelmedi” dedi. Bölgede önlem alındığını, işe gidecek kişilerin mağdur edilmediğini kaydeden Pilli, “Müracaatını yapacak, bizim kontrolümüzde geçişler yapılacak. Uygulamada aksaklık olursa düzeltiriz.” şeklinde konuştu.