Pileliler yeni kararlara isyan etti

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni COVID19 tedbirleri kapsamında Beyarmudu ve Pile’den geçişlerin yasaklanmasına dair karara Pileliler tepki gösterdi.

Pile muhtarı Veysal Güden, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, yine Pilelilerin mağdur edildiğini, Pile’yi bilmeyenler tarafından alınan bu kararı tanımadıklarını ve gerekirse eyleme gideceklerini kaydetti.

“Pile’de tek bir vaka bile yok, Pile kaynaklı vaka dahi yok. Bugün 100 test yaptık. Sonucunu bile beklemeden bizi kapadılar” şeklinde konuşan Pile muhtarı, eylem hazırlığı içinde olduğunu kaydetti.

Güden, geçen seferki gibi mahkumiyeti kabul etmeyeceklerini vurgulayarak şöyle konuştu: “Pile’deki kapanma kararını kabul etmiyoruz. Pile’de tek bir vaka yok, Pile kaynaklı tek bir vak yok. 4 temaslımız vardı. O da kuzeyle ilgiliydi. Dün 20 test yaptık. Bugün 100 test. Test sonuçları beklenmeden pile kapatılıyor kararı çıktı. Pile’yi tanımayan insanların aldığı kararlarla olan yine bize alacak.”

Kararı kabul etmediklerini açıklayan Güden, “Ya KKTC tamamen kapatılacak ve biz de buna razı olacağız ya da biz bunu kabul etmeyeceğiz. Bizi istemiyorlarsa adını koysunlar ‘Pile KKTC toprağı değildir’ diye. Hiçbir şekilde buna razı olmayacağız”