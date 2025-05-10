Peyzaj Mimarları Odası’ndan 10 Mayıs Göçmen Kuşlar Günü mesajı

Peyzaj Mimarları Odası (PMO), göçmen kuşların ekosistemlerin görünmez mühendisleri olduğunu; tohum taşıyarak bitki yayılımına katkı sağladığını, böcek popülasyonlarını dengelediğini ve doğal döngüleri koruduğunu belirtti.

PMO Yönetim Kurulu Üyesi Peyzaj Mimarı Merve Ateşin, 10 Mayıs Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs’ın, göçmen kuşların göç yolları açısından kritik bir noktada yer aldığına işaret ederek, göçmen kuşların güvenle konaklayabilecekleri ve beslenebilecekleri alanlara ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Peyzaj mimarlarının, doğal alanların düzenlenmesinin ötesinde, kuşlar için güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları tasarlayarak ekosisteme katkı sunduklarını anlatan Ateşin, yerli bitki türlerinin korunması, su kaynaklarının iyileştirilmesi ve ışık kirliliğini azaltmak gibi tasarım çözümlerinin, kuşların güvenli geçişini desteklediğini aktardı.

Yeşil koridorlar oluşturarak kuşların kesintisiz bir şekilde göç etmelerinin sağlanabileceğini belirten Ateşin, ayrıca, kamusal farkındalık projeleri ile insanların doğayla bağ kurmasının teşvik edilebileceğini kaydetti.

Ateşin, mesajında, göçmen kuşları korumak; doğaya, kültüre ve sürdürülebilir bir geleceğe yapılan büyük bir yatırım olduğunu, kuşlar için alanlar tasarlamanın, herkes için daha yaşanabilir bir dünya anlamına geldiğini sözlerine ekledi.