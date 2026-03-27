Perçinkardeşler: “Sanat lüks değil, bir ihtiyaçtır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne İlçe Başkanı Mehmet Perçinkardeşler, sanatın bir lüks değil, temel bir ihtiyaç olduğunu belirterek, ekonomik kriz nedeniyle sanatın toplumdan koparıldığını ifade etti.

Perçinkardeşler, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dünya Tiyatro Günü’nün bu yıl bir kutlamadan çok sorgulama günü olduğunu belirten Perçinkardeşler, sahnelerin, ışıkların ve güçlü metinlerin varlığını koruduğunu ancak salonlarda olması gereken insanların eksildiğini belirtti. Perçinkardeşler, bunun temel nedeninin ekonomik koşullar olduğunu ifade etti.

“Tiyatro bileti dahi lüks haline geldi"

Tiyatro biletinin dahi lüks haline geldiğini kaydeden Perçinkardeşler, “Bir tiyatro bileti neden lüks sayılıyor, bunu kim açıklayacak?” diye sordu. Perçinkardeşler geçim derdi ve gelecek kaygısının insanların sanata erişimini engellediğini belirtti.

Sanatın bir lüks değil, temel bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Perçinkardeşler, tiyatronun toplumun kendine ayna tuttuğu bir alan olduğunu ifade etti.

Ekonomik baskılarla birlikte yalnızca insanların cebinin değil, ruhunun da yoksullaştığını kaydeden Perçinkardeşler, “Sanatın olmadığı yerde sessizlik büyür, sessizlik büyüdükçe insan küçülür.” dedi.

Sanatın korunması gerektiğini ifade eden Perçinkardeşler, bunun bir ayrıcalık değil, temel bir hak olduğunu dile getirdi.

Dünya Tiyatro Günü’nde sahnede olamayanları, seyirci olamayanları ve alkışlayacak gücü kalmayanları hatırlama çağrısı yapan Perçinkardeşler, sanatın toplumdan koparılmasına karşı mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.