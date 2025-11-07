Pediatri Kurumu: "Tüm tıbbi müdahaleler tam olarak ve zamanında yapıldı"

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu (KTPK), gerekli tüm tıbbi müdahalelerin tam olarak ve zamanında yapıldığı dokuz yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu’un vefatıyla ilgili hekimleri hedef alan suçlamaların hem bireylerin, hem de toplumun sağlık sistemine olan güvenini yıprattığı uyarısında bulunarak, meslektaşlarının itibarının iadesi için şeffaf soruşturmanın kamuoyuna açıklanması istedi

Kurum, konuyla ilgili açıklamasında, "Bu acı olayda çocuk hekimlerimiz, tüm bilgi, çaba ve özverileriyle büyük bir mücadele vermişlerdir. Ne yazık ki tüm tıbbi müdahalelere rağmen çocuğumuzu hayata döndürmek mümkün olmamıştır. Bu acı verici olay tıbbın da üstesinden gelemediği bir durumdur" vurgusu yaptı.

Çocukların sağlığı için gece gündüz demeden çalışan çocuk hekimlerinin sadece tıbbi değil, insani olarak da bu kayıplardan derinden etkilendiklerinin vurgulandığı açıklamada, “Çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde yaşatmak için tüm olanakları seferber eden meslektaşlarımızın emekleri, -çoğu zaman görmezden gelinse de-, çocuk sağlığına adanmış bir ömrün, vicdanın ve insanlığın yansımasıdır.” denildi.

Çocuk hekimlerinin her gün sadece hastalıklarla değil, sağlık sistemi içindeki zorluklar, eksiklikler ve kontrolsüz değişen demografik yapıyla da mücadele etmek zorunda kaldıkları kaydedilerek, tüm bu olumsuzluklara rağmen, hekimlerin her çocuğun yaşamı için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam ettikleri vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca, ailelerle doğru iletişim kurmanın ve karşılıklı güven oluşturmanın önemi de işaret edilerek, “Kamuoyuna yayılan korku, yanlış bilgi veya güvensizlik nedeniyle geciken her müdahale, bazen geri dönülemez sonuçlar doğurabilir.” ifadesi kullanıldı.

KTPK, bu vaka özelinde gerekli tüm tıbbi müdahalelerin tam ve zamanında yapıldığının bilinciyle gerçeklerin anlaşılması için yapılacak şeffaf soruşturmanın en erken sürede tamamlanmasını ve kamuoyuna açıklanması talep ederek, bunun meslek ve meslektaşların hak ve itibarlarının iadesi için elzem olduğu kaydedildi.

KTPK, Ülkedeki sağlık sistemine karşı oluşan güvensizliğin aşılması için hep birlikte ve dayanışma içinde çalışılması gerektiği vurgulanan açıklamada, bu zorlu ve kutsal görevi her gün özveriyle sürdüren çocuk hekimlerine destek belirtildi.