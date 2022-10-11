PCR ve antijen test ücretleri zamlandı

Bakanlar Kurulu, PCR ve antijen test ücretlerine zam yaptı. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre PCR testleri 100 TL’den 150 TL’ye; antijen testleri ise 40 TL’den 60 TL’ye yükseldi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın pozitif hasta takibi ve semptomatik hastalar için yapacağı testlerin yine ücretsiz olacağı ifade edildi.

Söz konusu karar, 7 Ekim 2022 itibariyle yürürlüğe girdi.