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PCR ve antijen test ücretleri zamlandı

PCR ve antijen test ücretleri zamlandı

Bakanlar Kurulu, PCR ve antijen test ücretlerine zam yaptı. Bu kapsamda; PCR testleri 100 TL’den 150 TL’ye; antijen testleri ise 40 TL’den 60 TL’ye yükseldi.

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Bakanlar Kurulu, PCR ve antijen test ücretlerine zam yaptı. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre PCR testleri 100 TL’den 150 TL’ye; antijen testleri ise 40 TL’den 60 TL’ye yükseldi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın pozitif hasta takibi ve semptomatik hastalar için yapacağı testlerin yine ücretsiz olacağı ifade edildi.

Söz konusu karar, 7 Ekim 2022 itibariyle yürürlüğe girdi.

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