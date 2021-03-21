PCR kuyruğu ana yola taştı

Açılımın ardından özel sektörden istenilen PCR testi zorunluluğu, Fuar Alanı’ndaki test merkezinde Pazar günü kuyruğun ana yola kadar taşmasına neden oldu. Sağlık çalışanları vatandaşı bekletmemek için üstün çaba gösterirken, merkezde sabahtan öğlene dek 950 kişiye PCR testi yapıldığı öğrenildi.

Fuar Alanı’nı bahçesinden oto parka uzanan kuyruk, ana yola taştı. Yüzlerce vatandaş dakikalarca sırada PCR testi yaptırmayı bekliyor.

Sağlık çalışanlarının yoğun çabası: sabahtan öğlene 950 kişiye test,

Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki PCR testi merkezinden edinilen bilgiye göre 8 hemşire 3 kayıtçı ile bu sabah 8’de başlayan PCR işlemlerine öğlen saatlerine dek 950 kişiye test yapıldığı öğrenildi.

Hafta içi bazı belediye ve özel sağlık merkezlerinde yapılan ücretsiz PCR testleri, Fuar Alanı’ndaki PCR testi merkezi yoğunluğunu hafifletse de Pazar günü oluşan kalabalıkla merkezde sarf edilen çaba da ikiye katlandı.

Merkezdeki çalışanların öğlen yemek arasının bile sadece 10 dakika olduğu gözlemlenirken, bu sürede de dönüşümlü çalışarak işleyişe hiç ara verilmediği dikkat çekti.

Merkez önündeki güvenlik görevlisi birkaç metre öteye kadar vatandaşın sosyal mesafe kurallarıyla ilgili sürekli uyarsa da ana yola kadar uzanan test kuyruğunun gerisindeki kalabalık bireysel sorumluluğuyla hareket etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından bu yönde resmi bir açıklama yapılmazken, bazı özel şirketlerin 15 günde bir yapılan PCR testlerini haftada bire düşürdüğü, bu nedenle de merkezdeki yoğunluğun arttığı da ifade edilmişti.