Pazarcılar, Lefkoşa’da ‘Pazartesi kurulmak’ istiyor

YENİDÜZEN’e konuşan Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, yasaklar kalkana kadar Pazar günü Lefkoşa Terminali’nde kurulan pazarın, yasaklar kalkana kadar Pazartesi günü kurulması için Lefkoşa Türk Belediyesi ile iletişime geçtiklerini söyledi.

Devrim DEMİR

Bakanlar Kurulu kararı ile Ocak ayından bu yana kapalı olan ‘Pazar Yerleri’ açılıyor.

Bakanlar Kurulu kararı ile Ocak ayından bu yana kapalı olan ‘Pazar Yerleri’ açılıyor… Pazarcılar, ‘tam sokağa çıkma yasağı’ nedeniyle Pazar günleri Lefkoşa’da kurulan Pazar yerinin kurulamayacağına işaret ediyor, yasaklar kalkana dek, Lefkoşa’da Pazartesi kurulmak istiyor.

Haftanın yedi günü ada geneli kurulan pazar yerlerinde salgın nedeniyle birçok tedbir alındı.

Belediyeler stant kuracak pazarcılara gerekli bildirimleri yazılı olarak yaptı.

Tezgâh arkasında satış yaparken diğer pazarcılarla arada en az 1 metre, 3-4 adım şartı getirilirken, pazarcı esnafının ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelere tüketicilerin temas etmesinin önlenmesi için uyarı yapıldı.

Kararlarda ayrıca, satış sırasında Pazar esnafının bağırarak satış yapmaması uyarısı yapıldı.

Esnafların maske, eldiven ve siper kullanması zorunluluğu bildirildi.

Lefkoşa ‘açık Pazar’ sokağa çıkma yasağına takıldı…

Lefkoşa Terminali’nde Pazar günlerinde kurulan ‘açık pazar’ ülkede uygulanan yasaklar nedeniyle açılamayacak. Pazar esnafı ne yapılacağı hususunda henüz bilgi sahibi değil, Açık Pazarcılar Birliği Başkanı geçici süreliğine gün değişikliği talebinde bulundu.

Garabli: “Lefkoşa Pazarı bel kemiğimiz… Geçici süreliğine Pazartesi günü kurulmasını isteyeceğiz”

Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, YENİDÜZEN’e konuştu.

Yenal Garabli, Sağlık Bakanı ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Ocak ayı itibarı ile kapatılan açık pazarların açılması için yeniden karar üretildiğini söyledi.

Özellikle Lefkoşa Terminali’nde Pazar günleri kurulan açık pazarın pazarcı esnafı için ‘bel kemiği’ olduğunu belirtti.

1 Mart itibari ile pazarların açıldığını ancak Lefkoşa’da Pazar günleri kurulan açık pazarın sokağa çıkma yasağı gününe denk geldiğini ifade etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi ile iletişime geçerek yasaklar kalkana kadar Pazartesi günü kurulması talepleri olduğunu kaydeden Garabli, “Lefkoşa Terminali’nde kurulan açık pazar, Pazar esnafının bel kemiği. Pazar günü ülkede tam sokağa çıkma yasağı olduğu için önümüzdeki Pazar günü açık Pazar kurulamayacak. Lefkoşa Türk Belediyesi ile iletişim kurarak açık pazarın yasaklar kalkana kadar Pazartesi günü kurulması talebinde bulunduk. Lefkoşa Türk Belediyesi’nden haber bekliyoruz” dedi.