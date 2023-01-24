Patateste itirazlar perşembe günü tamamlanıyor

Genel Tarım Sigortası Fonu 2022 sonbahar patates üretim döneminde beyan edilen “Sonbahar Patates” alanları için itiraz süresi, 26 Ocak Perşembe günü tamamlanıyor.

Fondan yapılan açıklamada, “Gerekli resmî belgeleri temin edemeyip itiraz edemeyen veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticiler için son kez olmak üzere perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecektir” denildi.