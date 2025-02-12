Patates ekimi yapılan alanlar 17 Şubat’a kadar Genel Tarım Sigortasına bildirilmeli
Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince, ocakta patates ekimi yapılan arazilerin, 17 Şubat’a kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na bildirilmesi gerekiyor.
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Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince, ocakta patates ekimi yapılan arazilerin, 17 Şubat’a kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na bildirilmesi gerekiyor.
Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, 2025 Ocak’ta patates ekimi yapılan arazilerin en geç 17 Şubat’a kadar Genel Tarım Sigortası Fonu'na bildirilmesi gerektiği kaydedildi.
Patates başvuru formları Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebiliyor.
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