Patates beyan listeleri Cuma’ya kadar askıda kalacak

2022 İlkbahar Patates Üretim Döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilen ilkbahar patates alanları incelenerek, sonuçları duyuruldu.

Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, köy kahvehanesi veya köy muhtarlığında askıya alınan listelerin Cuma gününe kadar askıda kalacağı belirtildi.

Açıklamada, askı listelerdeki bulgulara itirazı olan üreticilerin 1 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabileceği dile getirildi. İtirazlar Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacak.