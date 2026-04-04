Paşa: “Otizmli bireylerin topluma katılımını desteklemeliyiz”

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü farkındalık etkinliği düzenledi.

“Otizm eksiklik değil, farklılıktır” sloganıyla üniversiteyi gezerek farkındalık yaratmayı amaçlayan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Meryem Güvenir Olgu, Çocuk Gelişimi Bölümü Dekanı Nilgün Can Sarp, öğretim görevlileri ve öğrencileri otizm ile ilgili kısa bilgiler verdi ve bilinçlendirme çalışması yaptı.

Üniversite Genel Sekreteri Cenk Paşa’yı de ziyaret eden heyet farkındalık etkinliğini yapma amaçlarını anlattı ve bilgi verdi. Yapılan etkinlikte kısa bir konuşma yapan Paşa, “otizm bir hastalık değildir. Genetik temellere dayanan bir nörolojik farklılıktır. Bu sebeple 2 Nisan toplumun her kesiminde bir farkındalık dalgası yaratmayı hedeflemelidir ki amacına ulaşsın. Bu günde otizmli bireylerin topluma tam ve eşit katılımını desteklemek, farkındalık oluşturmak ve empatiyi artırmak amacıyla hareket etmemeniz gerekiyor.” dedi. Cenk Paşa sözlerinin sonunda katkı koyanlara teşekkür etti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyada kabul edilen 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, 2026 yılında da otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin toplumsal yaşama tam katılımını desteklemek amacıyla karşılanıyor.