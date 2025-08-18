"Partililer iş beğenmiyor”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde personel eksikliği olduğu gerekçesiyle başlatılan grev bugün de sürüyor.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) grevin 3’üncü gününde Başbakanlık önünde açıklama yaparak, personel istihdamıyla ilgili net bir yazı veya bilgi almadan grevi sonlandırmayacaklarını duyurdu.

Bengihan: “Partililere iş beğendirilemiyor”

Sendikalar adına konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki personel eksikliğinin hem çalışanları hem de buradan hizmet alanları etkilediğini söyleyerek, istihdam taleplerini yineledi.

Hükümetin bugüne kadar birçok istihdam yaptığını ancak iş yükünün ağır olduğu yerlere personel gönderemediğini savunan Bengihan, “Aslında bu acınacak bir yönetim anlayışıdır. Partililere iş beğendirilemiyor” ifadelerini kullandı.

Bengihan, personel eksikliği konusunda Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile de toplantı yaptıklarını ve bakanın gerekli talep yazılarını yazdığını kendilerine ilettiğini söyledi.

Bugün mesai bitimine kadar ilgili daireyle yapılacak istihdamla ilgili yazı veya bilgi verilmediği takdirde grevi sürdüreceklerini de ifade eden Bengihan, “Talebimiz ne paradır ne ek menfaattir. Artan iş yükü karşısında oluşan personel eksikliğinin giderilmesini istiyoruz” dedi.

KTAMS, KAMUSEN ve Kamu-İş olarak her zaman fırsat eşitliğine uygun istihdamı savunduklarını da belirten Güven Bengihan, şu anda bu daireye alınabilecek kişilerin geçici veya sözleşmeli olabileceğini bildiklerini, buna rağmen istihdamda ısrar ettiklerini kaydetti. Bengihan, durumun aciliyetine dikkat çekti.

Bengihan, halkın alacağı kaliteli ve verimli hizmetin aksamaması için mücadeleye devam edeceklerini de söyledi.

Haber: Rahme Çiftçioğlu / Fotoğraf: Erol Uysal (TAK)