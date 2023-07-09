“Park yerindeki araçta yeşil reçeteye tabi olan hap çıktı”

Güzelyurt’ta bir marketin araç park yerinde bulunan JK 813 plakalı araçta yeşil reçeteye tabi olan hap tespit edildi, olayla ilgili tutuklanan 2 kişi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede polis memuru Görkem Taşlı meselenin detaylarını anlattı. Taşlı, 8 Temmuz 2023 tarihinde saat 19.45 raddelerinde Güzelyurt'ta bir marketin araç park yerinde park halinde bulunan ve şüpheli görülen zanlı A.Ö’nün sorumluluğundaki JK 813 plakalı araçta yapılan aramada, aracın torpido gözü içerisinde 56 adet yeşil reçeteye tabi olan hap tespit edilerek emare olarak alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis akabinde zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde söz konusu hapları aynı gün zanlı 2 E.C.A’dan 700 TL karşılığında satın aldığını itiraf etmesi üzerine E.C.A. da tespit edilerek tutuklandığını ve konu ile alakalı olarak vermiş olduğu gönüllü ifadesinde bahse konu suçu işlediğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak mahkemeden alınan arama emri ışığında her iki zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şeye rastlanmadığını belirtti.

Polis memuru Görkem Taşlı, zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınan ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzuruna verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.