Park halindeki araçta uyuşturucu ve haplar bulundu

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve eczacılık ve zehirler yasasına aykırı hareket suçlarından tutuklanan I.C. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Kermeoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından zanlının fuar alanında park halindeki araçta şüpheli vaziyete tespit edildiğini söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç adet cam pipo, yine üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan bir adet metal karıştırıcı ve siyah renkli elektronik tartı cihazın tespit edildiğini belirtti. Ayrıca yaklaşık 1 gram Hintkeneviri, yarım gram Methamfetamin, 1 gram Kokain türü uyuşturucu madde ile 6 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap ve Eczacılık ve Zehirler Yasası’na aykırı 13 adet Lyrica marka hap bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis memuru ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.