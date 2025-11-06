Park halindeki aracın camı ile halka açık tuvaletteki aynaları kıran kişi tutuklandı

Lefkoşa’da, park halindeki bir aracın arka camını ve halka açık tuvaletteki 3 adet aynayı taşla kıran zanlı Ü.E.(E-36), tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çevreye rahatsızlık veren alkollü iki şahıs tutuklandı

Alsancak’ta dün, 148 miligram alkollü olan N.G.T.(K-52), makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Güzelyurt’ta ise 271 miligram alkollü olan İ.D.(E-44), yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahsın üzerinde yapılan aramada ise, kanunsuz olarak bıçak da tespit edildi. Her iki şahıs da tutuklandı.

Eğlence yerlerine yönelik denetim… Beş işletmeciye yasal işlem

Lefkoşa ve Girne’de, dün, eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde üç eğlence mekanının yetkili makamdan alınmış müzik yayın izni olmadığı halde, ses yükseltici cihaz kullanarak müzik yayını yaptığı, iki eğlence mekanının ise müzik yayın izninde belirtilen saatlere uymadığı tespit edildi. Bahse konu eğlence mekanı işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

İzinsiz akaryakıt tasarrufundan iki tutuklu

Haspolat’ta, dün, A.A.(E-22) ve M.A’nın (E-22) evinde 798 litre benzin ile bin 798 litre mazotu izinsiz olarak depoladıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

İkamet izinsiz 17 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde KKTC'de kaçak kaldığı tespit edilen 17 kişi tutuklandı.

Müşterilerden tahsil edilen 144 bin 800 TL’yi çaldı

Gemikonağı’nda bir restoranda çalışan ve şirket ortağı olan A.K’nin (E-30), 17 Eylül ile 1 Kasım tarihleri arasında işletme sahibinin bilgisi dışında müşterilerden tahsil edilen toplam 144 bin 800 TL parayı, başka bir şahsın hesabına aktararak çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.