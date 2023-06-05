Park halindeki 9 aracı hasar uğrattı, tutuklandı
Lefkoşa’da park halinde bulunan 9 aracı hasara uğrattığı iddiasıyla A.D tutuklandı.
Lefkoşa’da park halinde bulunan 9 aracı hasara uğrattığı iddiasıyla A.D tutuklandı.
Polis, hasar tespiti ve kamera kayıtlarının incelenmesinin sürdüğünü mahkemede aktardı.
Zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.
Polis memuru Fırat Uğuroğlu, mahkemede olguları aktardı.
Polis,3 Haziran’da 21:00-00:00 saatleri arasında Ünveren Sokak’ta zanlı A.D’nin park halinde bulunan JP 695 plakalı aracın sağ dikiz aynasını, SY 370 plakalı aracın ön sileceğini kırarak, ön kaput, sağ ön kapı ve sağ ön çamurluğunu çizerek, KN 144 plakalı aracın sol ön sileceğini kırdığını belirtti.
Polis zanlının ayrıca FT 015 plakalı aracın sağ dikiz aynasını kırdığını, SJ 103 plakalı aracın arka bagajı, sağ arka kapısı ve sağ arka çamurluğunu çizdiğini dile getirdi.
Zanlının MF 399 plakalı aracın ön sileceğini de kırdığını aktaran polis, NBK 510 plakalı aracın sağ ön sileceği kırarak, MC 157 plakalı aracın sağ ön sileceğini, RA 772 plakalı aracın ön camı kırarak ve ZMY 587 plakalı aracın ön kaput, sol ön kapı ve sol arka kapısını çizmek suretiyle hasara uğrattığını anlattı.
3 gün tutukluluk
Zanlının 4 Haziran’da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyleyen polis, tahkikatın devam ettiğini, hasar tespiti ve kamera kayıtlarının incelenmesinin sürdüğünü belirtti.
Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.