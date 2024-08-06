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“Parayı eksik verdi diye darp edip cep telefonu çaldılar”

“Parayı eksik verdi diye darp edip cep telefonu çaldılar”

Tuzla’da iki kişi iş yeri sahibini parayı eksik verdiği gerekçesiyle darp edip cep telefonunu çaldı.

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Tuzla’da faaliyet gösteren bir perde mağazasına giden dün saat 21:00 sıralarında, A.İ.(E-19) ve Y.P.(E-16), daha önce çalışmış oldukları günlerin parasını eksik verdiği gerekçesiyle, işyeri işletmecisi C.E.’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra, tasarrufunda bulunan 3 adet cep telefonunu zorla alıp çaldı.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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