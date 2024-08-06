“Parayı eksik verdi diye darp edip cep telefonu çaldılar”
Tuzla’da iki kişi iş yeri sahibini parayı eksik verdiği gerekçesiyle darp edip cep telefonunu çaldı.
A+A-
Tuzla’da faaliyet gösteren bir perde mağazasına giden dün saat 21:00 sıralarında, A.İ.(E-19) ve Y.P.(E-16), daha önce çalışmış oldukları günlerin parasını eksik verdiği gerekçesiyle, işyeri işletmecisi C.E.’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra, tasarrufunda bulunan 3 adet cep telefonunu zorla alıp çaldı.
Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
Bu haber toplam 132 defa okunmuştur