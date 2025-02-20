“Parallel Poles” Lefkoşa’da izleyiciyle buluşuyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) tarafından yapımcılığı üstlenilen ve yönetmenliğini ARUCAD Rektör Yardımcısı ve Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç’ın yaptığı "Parallel Poles" adlı kısa film, bu akşam izleyicilerle buluşuyor.

ARUCAD’tan yapılan açıklamaya göre, “Parallel Poles” adlı film, saat 20.00’de Lefkoşa Arabahmet Kültür Evi’nde gösterilecek.

İki toplumlu gösterimle izleyicilerle buluşacak olan film gösteriminin ardından, saat 20.20’de yönetmen İbrahim Dalkılıç ve film ekibinin katılımıyla soru-cevap oturumu gerçekleştirilecek.

Açıklamaya göre, 2024 yapımı olan bu kısa filmin prodüksiyon sürecinde üniversitenin akademisyenleri ve öğrencileri aktif rol aldı. Açıklamada, "Gerçek yaşamdan esinlenen 'Parallel Poles', insan hikâyelerinin derinliklerine inerek izleyicilerine düşündürücü bir perspektif sunmayı hedefliyor." denildi.

Gösterime tüm sinema ve sanat severler davet edildi.