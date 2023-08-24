Papanastasiu: "Ülkedeki elektrik çok pahalı"

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Kıbrıs'ın güneyindeki elektrik fiyatının çok pahalı olduğunu belirtti.

Alithia gazetesi, Kıbrıslı Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, Dış Kıbrıslı Rumlar Kongresi’nde enerji konusunda yapmış olduğu konuşmaya yer verdi.

Habere göre Papanastasiu,adanın güneyindeki elektrik fiyatının çok yüksek olduğuna dikkati çekerken elektriğin kilovat saat başına 35-40 sent olduğunu, Avrupa’nın en pahalı ülkesinde ise bunun 15 sent olduğunu söyledi.

Dış Kıbrıslı Rumları, hidrokarbon ve enerji politikası konusunda bilgilendiren Enerji Bakanı, enerji sektöründe şu anda Güney Kıbrıs’ın önünde önemli sıkıntıların bulunduğunu, bu sıkıntıların başarılı bir şekilde aşılmasının, çoğu durumda ekonominin sürdürülebilir kalkınması ayrıca Avrupa ve geniş bölgenin yeni enerji çehresinde ülkenin konumunun güçlendirilmesi için ön koşul olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan’ın güneş parklarıyla dolduğunu ve yeşil enerji ürettiğini ifade eden Papanastasiu, elektriğin ise 0.5 kilovat saat olduğuna dikkati çekerken Güney Kıbrıs’ın gitmesi gereken çok yolun bulunduğunu da söyledi.

Türkiye’nin talepleri konusundaki bir soru üzerine ise Papanastasiu, Türkiye’nin, Kıbrıs’ın enerjisini bağımsız kılacak olan herhangi bir şeyi engellemeye çalıştığını ileri sürdü.