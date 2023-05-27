“Pandemiden sonraki ‘ilk fuar’ Haziran ayında açılıyor”

Batuhan BORAKAN

Pandemi sürecinin başında, Covid-19 test kitleri ve aşılar için geçici bir süreyle Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına verilen Lefkoşa’daki Fuar Alanı 3 sene aradan sonra boşlatıldı.

Kendini, “pandemiden sonra para kazanamayan, iş yapamayan sektör” olarak tanımlayan, ülkedeki tek fuar organizasyonu işi yapan Unifex Fuarcılık Direktörü Ümit Erhan, Mart 2020’den bu yana işini yapamamasından dolayı ciddi ekonomik zorluklar içerisinde olduğunu söylemişti.

Sağlık Bakanlığı’nın fuar alanını boşaltmasının ardından YENİDÜZEN’e konuşan Ümit Erhan, “Devamlı talepte bulunduk ve en nihayet Sağlık Bakanlığı fuar alanını boşalttı” dedi.

Erhan, 3 yılın ardından, 9-18 Haziran tarihleri arasında Kıbrıs Genel Tüketici Büyük Fuarı’nın açılacağını duyurdu.

Mevcut fuar alanının yıpranmış olduğunu ve altyapısının olmadığını dikkat çeken Erhan, “Daha modern bir binaya ihtiyaç var, mevcut binanın yıkılıp daha kapsamlı binaların yapılması gerek” dedi.

“3 yılın ardından Kıbrıs Genel Tüketici Büyük Fuarı açılıyor”

3 yılın ardından işine dönme sevincini yaşayan Ümit Erhan, “Mesleğimizi icra etmemiz için fırsat doğdu, imkân doğdu ve ilk fırsatta da çok kısa bir süre olmasına rağmen birikimlerimizin ve deneyimlerimizin ışığında 9-18 Haziran arasında Kıbrıs Genel Tüketici Büyük Fuarını açıyoruz” dedi.

Erhan, “Programladığımız diğer fuarlarımızı da önümüzdeki aylarda hayata geçireceğiz, fuarı yeniden canlandıracağız” ifadelerine yer verdi.

“Yeni fuar alanı şart”

Ümit Erhan mevcut fuar alanının yıpranmış olduğunu ve altyapısının olmadığını dikkat çekti.

Erhan, “Daha modern bir binaya ihtiyaç vardır, mevcut binanın yıkılıp daha kapsamlı binaların yapılması gerekir” dedi.