Pandemideki PCR kuyruğu yola taştı

Pandemi hastanesi önündeki test kuyruğu yola kadar uzandı, çoğunluğunu 9 Eylül İlkokulu öğrencilerinin oluşturduğu kuyrukta pek çok vatandaş saatlerdir PCR testi için bekliyor.

9 Eylül İlkokulu’nda geçtiğimiz haftalarda bir öğrencinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla, ev izolasyonu ve karantinaya alınan okul öğrencilerine bugün yeniden ikinci kez PCR testi yapılıyor.

Yola kadar uzanan test kuyruğunda beklemekten sıkılan bazı veliler, özel hastanelere yönelirken, bazıları ise dakikalarca sırada beklemeye devam etti.

Bazı veliler bu duruma tepki göstererek, “Hasta olmayanı da hasta edeceksiniz” dedi…

Yetkililerden edinilen bilgide bugün ve yarın yapılacak olan PCR testlerinin gerek evde izole olan gerek karantinada bulunan tüm öğrencilere yapılacağı ifade edildi.

Okulda ilk vakanın görülmesiyle toplamda 610 kişilik öğrenci nüfusu bulunan okulda 360 kişiye test yapılmış, ardından Üst Kurul, tüm öğrencilere test yapılması ve ev izolasyonuna alınmasına ilişkin karar üretmişti.

12 öğrenci, 7 de öğretmenin testi pozitif çıkmıştı

Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulu’nda hem öğrenci hem öğretmen vaka sayısında artış günlerce sürmüş, toplamda 12 öğrenci ve 7 öğretmenin testi pozitif çıkmıştı.