30 hastadan 13’ünü kaybettik

Mart ayından beridir toplam 30 hasta pandemi bölümündeki yoğun bakıma alınırken, kaybedilen toplam vaka sayısı 13 oldu. Tablo içerisindeki en ürkütücü veri ise yoğun bakıma alınma ve ölümlerdeki yaş seviyesinde 30’lu ve 40’lı yaş gruplarının bulunması…

Yoğun bakıma yatan hastaların yaş grubu son günlerde 30’lu rakamlara kadar indi. Yoğun bakıma yatan en genç hasta 30, en yaşlı hasta ise 84 yaşında.

Yoğun bakıma yatan hastalardaki cinsiyet dağılımında ise erkekler başı çekti. Mart ayından bu yana 20’si erkek, 10’u kadın hasta yoğun bakıma alındı. Ölüm oranlarındaki cinsiyet dağılımında da erkekler başı çekti. Hayatını kaybeden 13 kişiden 9’u erkek, 4’ü ise kadın.

Fehime ALASYA

COVİD-19 salgını süresince son haftalarda yoğun bakıma yatan ve kaybedilen hasta sayısı arttı, yaş seviyesi ise buna paralel hızla düştü.

Mart ayından beridir toplam 30 hasta pandemi bölümündeki yoğun bakıma alınırken, kaybedilen toplam vaka sayısı 13 oldu. Yoğun bakımda hayatını kaybeden en yaşlı kişinin 83, en gencinin ise 40 yaşında olduğu kayıtlara geçti.

Bu tablo içerisindeki en ürkütücü veri ise yoğun bakıma alınma ve ölümlerdeki yaş seviyesinde 30’lu ve 40’lı yaş gruplarının bulunması oldu.

Yoğun bakıma yatan hastaların yaş grubu son günlerde 30’lu rakamlara kadar indi. Yoğun bakıma yatan en genç hasta 30, en yaşlı hasta ise 84 yaşında.

Yoğun bakıma yatan hastalar arasında cinsiyet dağılımında ise kadın erkek oranındaki dağılım dikkat çekti. Mart ayından bu yana 20’si erkek, 10’u kadın hasta yoğun bakıma alındı.

Ölüm oranlarındaki cinsiyet dağılımında da erkekler başı çekti. Hayatını kaybeden 13 kişiden 9’u erkek, 4’ü ise kadın.

Yoğun bakımda en uzun süre klan hasta toplam 12 gün burada tedavi gördü.En kısa tedavi süresi ise 3 gün olan hastalara da rastlandı.

Tedavi için birçok protokole başvuruluyor

Tedavi protokollerinde ve sisteminde ise “Takip edilecek, protokollere girmiş kesin ve doğru kabul edilen bir kılavuz olmadığı için” başta Türkiye Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Dünya Sağlık Örgütü Önerileri ve Uluslar arası makale ve tıbbi çalışma kılavuzları takip edilmekte.

Belli aşamalarda bu protokol veya kılavuzların dünyadaki gelişmelere göre de güncellendiği ifade ediliyor.

YENİDÜZEN’İN ELDE ETTİĞİ ‘GAYRİ RESMİ’ YOĞUN BAKIM TABLOSU: