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Pandemi sonrası önlemler ele alındı

Pandemi sonrası önlemler ele alındı

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’ı kabul etti.

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 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, mali piyasalar ve ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede ayrıca dövizde yaşanan dışsal şokun, ekonominin farklı alan ve sektörlerine muhtemel yansımalarını değerlendirerek, pandemi sonrası alınabilecek önlemler ve yapılabilecek açılımlar konusunda Günay ile fikir teatisinde bulundu.

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