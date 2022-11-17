Pamuklu-Çayırova anayolunda kaza… 1 yaralı var
Pamuklu-Çayırova anayolunda bugün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki araç sürücüsü Clair Louise Eva yaralandı.
A+A-
Pamuklu-Çayırova anayolunda bugün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki araç sürücüsü Clair Louise Eva yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Clair Louise Eva (K-32) Pamuklu'dan Çayırova istikametine seyrettiği sırada JV 842 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti; yoldan çıkan araç tarladaki toprak sete çarpıp takla attı.
Kazada yaralanan Clair Louise Eva, Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polisin kazayla ilgili soruşturması da sürüyor.
Bu haber toplam 23 defa okunmuştur
Etiketler : kaza