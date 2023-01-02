PAHALILIK YILIN KABUSU OLDU!

DÖVİZ: 1 Ocak 2022’de 13,25 TL olan Dolar, günümüzde 18,73 TL’den işlem görür oldu. Buna göre Türk Lirası, bir yılda Dolar bazında % 41 oranında değer kaybetti.

ALTIN: Türk Lirası değer kaybederken, altın fiyatları yükseldi. Geçen yılbaşında 1 gram altın 779 TL iken, şimdi günümüzde 1,100 TL.

ENFLASYON: Enflasyon 2022’de şahlandı. Yıllık enflasyon İstatistik Kurumu’na göre %114,35 açıklandı.

AKARYAKIT: Akaryakıt fiyatları bir yılda 42 kez değişikliğe uğradı. Hükümet, akaryakıtın pompa fiyatlarında 16 kez indirime giderken, 26 kez de zam uyguladı.

ELEKTRİK: Son bir yılda en fazla artış, elektrik faturalarına geldi. 501 – 750 KWH harcayan faturalara, son bir yılda yüzde 261.97 oranında artış yaşandı.

ZAMLAR: Ürünlerin raf fiyatları da durmak bilmeksizin yükseldi ancak buna karşın, vatandaş kuyruklarda çile çekti, ‘en ucuz tuvalet kağıdı veya sıvı yağ’ nerede arayışı yıl boyu hiç bitmedi.

2022 yılı, Kıbrıs Türk halkı için “zamlarla” anılan bir yıl oldu.

Türk Lirası’nın durdurulamaz değer kaybına bağlı olarak artan akaryakıt ve elektrik giderleri, marketlerdeki raf fiyatlarına yansıdı; iğden ipliğe zamlanan ürünler için vatandaş bazen sıra bekledi, bazense ‘en ucuz tuvalet kağıdı veya sıvı yağ’ nerede arayışına girdi.

Son bir yılda TL, döviz karşısında yüzde 41 oranında değer kaybetti.

Enflasyon ise TL’ye bağlı olarak adeta “şahlandı” ve Kasım 2021 itibariyle %114,35’i gördü. Öte yandan İstatistik Kurumu henüz Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamadı. %114,35’in daha da artması bekleniyor…

Akaryakıt fiyatları da yıl içerisinde yerinde durmadı, bir yılda 42 kez değişikliğe uğradı. Hükümet, akaryakıtın pompa fiyatlarında 16 kez indirime giderken, 26 kez de zam uyguladı.

Son bir yılda en fazla artış, elektrik faturalarına geldi. İstatistik Kurumu verilerine göre, 501 – 750 KWH harcayan faturalara, son bir yılda yüzde 261.97 oranında artış yaşandı.

Türk Lirası değer kaybederken, altın fiyatları yükseldi. Geçen yılbaşında 1 gram altın 779 TL iken, günümüzde 1,100 TL’den işlem görür oldu.

Tüm bu girdi maliyetlerine yönelik zamların ardından ürünlerin raf fiyatları da durmak bilmeksizin yükseldi ancak buna karşın, vatandaş kuyruklarda çile çekti, ‘en ucuz tuvalet kağıdı veya sıvı yağ’ nerede arayışı yıl boyu hiç bitmedi.

Türk Lirası eridikçe eridi: Paramız bir yılda %41 değer kaybetti!

1 Ocak 2022’de 13,25 TL olan Dolar, günümüzde 18,73 TL’den işlem görürken, ülkede en çok kullanılan yabancı para birimi Euro 1 Ocak 2022’de 15,11 TL, Sterlin ise 18 TL idi.

Euro günümüzde 19,97 TL’den Sterlin ise 22,60 TL’den işlem görür oldu.

Buna göre Türk Lirası, bir yılda Dolar bazında % 41 oranında, Euro bazında %32, Sterlin bazında ise % 26 oranında değer kaybetti.

Enflasyon şahlandı: %114,35!

Enflasyon 2022’de şahlandı. Yıllık enflasyon İstatistik Kurumu’na göre %114,35 açıklandı. İstatistik Kurumu, kasım ayı hayat pahalılığını yüzde 2,48 olarak açıklarken, 11 aylık enflasyonun yüzde 86,14’e yükseldiği de verilere yansıdı. Gözler, açıklanması beklenen Aralık rakamlarına çevrildi…

Akaryakıt fiyatları yerinde durmadı: 12 TL’den 18 TL’ye!

Akaryakıt fiyatları da yıl içerisinde yerinde durmadı, bir yılda 42 kez değişikliğe uğradı. Hükümet, akaryakıtın pompa fiyatlarında 16 kez indirime giderken, 26 kez de zam uyguladı.

Kurşunsuz 98 oktan benzinin litresi geçen yılbaşı 12,84 TL iken, günümüze 18,81 TL olarak gelirken, 12,60 TL olan Kurşunsuz 95 oktan benzin 18,50 TL’ye, 12,55 TL olan Euro Diesel, 20,43 TL’ye, 12,67 TL olan Gaz Yağı ise 20,35 TL’ye yükseldi. Yıl içerisinde en yüksek fiyat ise Kurşunsuz 98 oktan benzinin Litresinde 26,28 TL’yi gördüğü 1 Temmuz 2022’de yaşandı.

Elektrik faturaları da cep yaktı!

Yine İstatistik Kurumu, tüketici fiyatları endeksinde yer alan ve 2021 Kasım’a oranla en yüksek fiyat artışı elektrik faturalarında görüldü. Endekse göre, 501 – 750 KWH harcayan faturalara, son bir yılda yüzde 261.97 oranında artış geldi.

Altın fiyatları yükseldikçe yükseldi…

Türk Lirası değer kaybederken, altın fiyatları yükseldi. Geçen yılbaşında 1 gram altın 779 TL iken, şimdi günümüzde 1,100 TL’den işlem görür oldu.

Her şeyin fiyatı katlandı buna karşın vatandaş parasıyla çile çekti

İğneden ipliğe her şeyin fiyatı katlandı. Vatandaş akaryakıt kuyruklarında çile çekti, ‘en ucuz tuvalet kağıdı veya sıvı yağ’ nerede arayışı yıl boyu hiç bitmedi. İlaçlara yapılan son zam ile dar gelirlinin bütçesi gün be gün daha da zora girdi… Pek çok üründe yapılan zamlara karşın bu ürünlerin piyasa eksikliği vatandaşı bezdirdi. Vatandaşlar kimi zaman elinde gaz tüpü ile market market gezdi, kimi zaman bu marketlerde ‘tüp gaz’ kuyruklarında perişan oldu…