Pahalılık yakıyor

Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybı ile başlayan piyasadaki pahalılık, elektrik ve akaryakıta gelen ciddi zamla birlikte zirveye ulaştı.

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle buğday tedariki sıkıntısı ile karşı karşıya kalındı, bu durum un ve ekmek fiyatlarına artışı da gündeme getirdi.

KİM, NE DEDİ?

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı: “Ortalama 4.5 TL’ye satılan somun ekmek fiyatı 6 TL’ye kadar çıkabilir”

ARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit: “Un fiyatlarında yüzde 40-50 artış yaşandı”

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Başkanı Engin Yeşilada: “Yapılan zamlar fiyatlara pahalılık olarak yansıyacak”

Süpermarket İşletmecileri Platformu Başkanı ve Sözcüsü, Devpa Süpermarket Direktörü Tanser Nizam: “Pazar günü 130 TL’ye sattığım yemek yağını, Pazartesi 200 TL’ye satın aldım”

Ayşe GÜLER

Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybı ile başlayan piyasadaki pahalılık, elektrik ve akaryakıta gelen ciddi zamla birlikte zirveye ulaştı.

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle buğday tedariki sıkıntısı ile karşı karşıya kalındı, bu durum un ve ekmek fiyatlarına artışı da gündeme getirdi.

Bazı marketlerde temel tüketim maddelerinin başında gelen yemek yağı satışına yeniden sınırlama geldi.

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, şu anda piyasada ortalama 4.5 TL’ye satılan somun ekmek fiyatının 5.5 TL-6 TL’ye kadar ulaşabileceğini söyledi.

Son dönemde elektrik fiyatlarına yapılan zam nedeniyle sektör olarak huzursuz olduklarını ifade eden Çıralı, “Üretici olarak bunun altından kalkamayız” dedi.

ARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit ise un fiyatlarında yüzde 40-50 yükseliş yaşandığını

kaydeden Raşit, 50 kg un fiyatının 420 TL’den 455 TL’ye yükseldiğini söyledi, Pazartesi bu fiyatın 495 TL olacağını belirtti.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Başkanı Engin Yeşilada ise pahalılığın gündeme geleceğini dile getirdi, ithal olarak yeni fiyatlı mal getirdikçe fiyatlarda artış yaşanacağını söyledi

Öte yandan Süpermarket İşletmecileri Platformu Başkanı ve Sözcüsü, Devpa Süpermarket Direktörü Tanser Nizam da fiyatlardaki pahalılık nedeniyle fakirliğin katmerleştiğini söyledi, “Pazar günü 130 TL’ye sattığım yağı, Pazartesi 200 TL’ye satın aldım” dedi.

İLGİLİ KESİMLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı:

“4.5 TL’ye satılan somun ekmek fiyatı 6 TL’ye kadar çıkabilir”

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, şu anda piyasada ortalama 4.5 TL’ye satılan somun ekmek fiyatının 5.5 TL-6 TL’ye kadar ulaşabileceğini söyledi.

Son dönemde elektrik fiyatlarına yapılan zam nedeniyle sektör olarak huzursuz olduklarını ifade eden Çıralı, “Üretici olarak bunun altından kalkamayız” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Çıralı, “Zamanında yapılmayan zamlar nedeniyle elektriğe çok yüksek artış yapıldı. Bizleri iyi günler beklemiyor” diye konuştu.

Üretimin devam etmesi için elektrikten kısamayacaklarını, bu nedenle de personel durdurmakla karşı karşıya kalınacağını kaydeden Çıralı, “Ciddi işsizlik çıkacak. Daha az personelle ne yapabiliriz noktasında olacağız” şeklinde konuştu.

ARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit:

“Un fiyatlarında yüzde 40-50 artış yaşandı”

ARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit, 50 kg un fiyatının 420 TL’den 455 TL’ye yükseldiğini söyledi, Pazartesi bu fiyatın 495 TL olacağını belirtti.

Raşit, fiyat değişikliklerinin nedeninin elektrik ve mazot gibi girdi maliyetlerindeki yükseliş, işçilik bedellerindeki artış olduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle buğday alımı ile ilgili ciddi sıkıntı yaşandığını kaydeden Raşit, “Türkiye buğdayının yüzde 88’in, biz de yüzde 100’ü bu ülkelerden alıyorduk. Savaştan dolayı ciddi etkilendik. Fiyatlarda da ciddi yükselme oldu” dedi.

Yaşanan artışın raf fiyatlarında da yüzde 40-50 yükselişe neden olduğunu kaydeden Raşit, “Zararına satış yaptık direndik ama olmadı. Bu artış kaçınılmazdı” dile getirdi.

Raşit, iki ülke arasında savaş bitse de normal hayata dönmenin birkaç sene alacağını, ülke olarak değil, dünya olarak zor günlerden geçildiğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Başkanı Engin Yeşilada:

“Yapılan zamlar fiyatlara pahalılık olarak yansıyacak”

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Başkanı Engin Yeşilada, elektrik zammının ardından akaryakıt fiyatlarına yapılan fiyat artışının ekonomiye pahalılık olarak yansıyacağını belirtti.

Yeşilada, ithal olarak getirdikleri ürünlerdeki fiyat artışlarının ise yeni ürün aldıkça hissedileceğini söyleyerek, piyasaya ise 3-6 ay arasında yansıyacağını kaydetti.

Elektrik fiyatına yapılan zammın ay sonu ortaya çıkacağını belirten Yeşilada, “Marketçilerle konuşuyoruz. Elektrik fiyatları 98 kuruştan çok yükseldi Kendi aralarındaki fikir üretiyorlar, özellikle donmuş ürünlerdeki kar marjını yüzde 5-10 arasında artırmayı, elektrik artışını bu ürünlere yedirmeyi düşünüyorlar” dedi.

Yeşilada, en zengininden en fakirine hayat standartlarının aşağıya çekileceğini, bu durumun mutsuzluğu da beraberinde getireceğini kaydetti.

Süpermarket İşletmecileri Platformu Başkanı ve Sözcüsü, Devpa Süpermarket Direktörü Tanser Nizam:

“Pazar günü 130 TL’ye sattığım yemek yağı, Pazartesi 200 TL’ye satın aldım”

Süpermarket İşletmecileri Platformu Başkanı ve Sözcüsü, Devpa Süpermarket Direktörü Tanser Nizam, fiyatlardaki pahalılık nedeniyle fakirliğin katmerleştiğini söyledi, “Pazar günü 130 TL’ye sattığım yağı, Pazartesi 200 TL’ye satın aldım” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle buğday ve ayçiçek yağının tedarikinde ciddi sıkıntı yaşandığını belirten Nizam, “Kaynakları sınırlı olan ülkeler, zamlardan ciddi şekilde etkileniyor” dedi.

Nizam, akaryakıta yapılan zammın tüm sektörlere yansıyacağını ifade ederek, elektrik fiyatlarının da akaryakıta otomatik olarak entegre edildiğini hatırlattı.

“Üretim kalmayacak. Eskiden tonu 1 TL’den su alıyorduk, şimdi bu rakam 4 TL’ye çıktı” şeklinde konuşan Nizam, en erken zamanda dolar sisteme geçilmesi gerektiğini vurguladı.