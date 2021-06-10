Özyiğit’ten hükümete: Bu koltuklarda niye oturuyorsunuz?

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, “böl yönet” politikasıyla hayvancıların küçükbaş-büyükbaş hayvan üreticileri gibi bir ikileme sürüklediğini kaydetti, hayvancılarla bir bütün olarak görüşüp, sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Yükseköğrenimde beklenen öğrencilerin ülkeye gelmediğini kaydeden Özyiğit, gelecek yılın da kayıp olabileceğini dile getirdi.

Özyiğit, öğretmenler için yeterli aşılama yapılamadığını, bu nedenle 12’nci sınıfların yüz yüze eğitime başlayamamasını eleştirdi.

Bu konuda gerekli adımların atılamadığını söyleyen Özyiğit, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre en yüksek bulaşın olduğu ülkelerden biri olan Türkiye’ye 3 bin 750 öğrenciyi kampa gönderme kararıyla ilgili Eğitim Bakanına “bu ne perhiz, ne lahana turşusu” diye sordu.

Özyiğit, köy yolları ihalesinin Ankara’da tamamlanarak, Türkiye’de iki firmaya verilmesini de eleştirerek, hükümete “Ne oturursunuz bu koltuklarda, bir kayyum gelsin sizin yerinize otursun, ülke nasıl yönetiliyor görelim” şeklinde seslendi.

Ülkenin yangın yerine döndüğünü, bu kadar olumsuzluğun içerisinde tek iyi gelişmenin geçiş noktalarının açılması olduğunu söyleyen Özyiğit, söz konusu adımın da şova dönüştürüldüğünü belirtti.

Özyiğit, Kıbrıs’ın kuzeyinin kara para aklama merkezi haline getirildiğini, uyuşturucu ticareti ile anıldığını vurgulayarak, “Şapkanızı önünüze çıkarıp, koyun. Hep birlikte vicdan muhasebesi yapalım” dedi.