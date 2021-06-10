Amcaoğlu: Yeni eğitim yılı 4 dönem olacak

Amcaoğlu: Önümüzdeki hafta öğretmenler aşılanacak

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, pandemi sürecince 2021-2022 eğitim yılının yüz yüze başlaması için planlamasıyla ilgili sabırlı olunması gerektiğini söyledi, 155 bin 500 kişiyi ilgilendiren konuya yönelik ilgili kesimlerle görüşmeler yapıldığını belirtti.

Hafta sonu yapılacak Kolejlere Giriş Sınavı’nda PCR testlerinde yığılmalar olmaması amacıyla 9 ek merkezin faaliyete devreye sokulduğunu ifade eden Amcaoğlu, temaslı ve pozitif çıkan öğrencilerin de oluşturulacak sınıflarda sınava alınacağını kaydetti.

Amcaoğlu, önümüzdeki hafta Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da açıklanacak merkezlerde, bütün öğretmenlerin aşılanacağını açıkladı.

"Yeni eğitim yılı 4 dönem olacak"

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, pandemi nedeniyle eğitimde oluşan kayıpların giderilmesi için telafi kurslarının yapılacağını açıkladı.

Eğitimin ne şekilde programlanacağı, müfredatın ne olacağının ise önümüzdeki hafta detaylı şekilde paylaşılacağını söyleyen Amcaoğlu, 2021-2022 eğitimin yılının 4 dönem olarak düşünüldüğünü aktardı.

Amcaoğlu, ilk dönemde yoğunlaştırılmış eğitim programının uygulanacağını belirtti. Yüz yüze eğitimdeki verimin, online eğitimde sağlanamadığını da ifade eden Amcaoğlu, 8 bin öğrenci kapasiteli derslik yapımı için canla başla çalıştıklarını belirtti.

Amcaoğlu, Türkiye’de yapılacak Çanakkale Kampı’ndaki kursların 3 gece 4 gün süreceğini, içeriğinden de haberdar olduklarını söyleyerek, kamplara 2 bin 750 öğrencinin gidebileceğini dile getirdi. Kampa katılacak ilk grup içerisinde kendisinin de yer alacağını aktaran Amcaoğlu, ayrıca üç düzey bakanlık görevlisinin de kafilede bulunacağını söyledi.