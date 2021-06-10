Erhürman: Belediyeler talimatla iş yapmak zorunda kalacak

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, son dönemde belediye başkanlarından gelen bilgiyi kürsüsünden paylaştı, hükümet ya da büyükelçiliğe mensup kişilerin bir bölgeye gidildiğini, açılış ya da gözlem ziyaret yapıldığını, bölgedeki muhtarların haberdar olmasına rağmen belediye başkanlarına bilgi verilmediğini söyledi.

Erhürman, Değirmenlik, Geçitkale, Mehmetçik ve Dipkarpaz’a yapılan ziyaretlerde iktidara mensup belediye başkanlarının çağrıldığını ancak muhalefete mensup belediye başkanlarının bulunmadığını kaydederek, bu durumun kabul edilemez olduğunu, ‘devlet parti bütünleşmesi’ anlamını taşıdığını vurguladı.

Yasa tasarısında en dikkat çekici noktanın ‘çalışma komitesi kurulması’ olduğunu ifade eden Erhürman, komitedeki 6 temsilciden 5’inin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek olmasını eleştirdi.

Erhürman, söz konusu durumun ‘riskli ve üzerinde çalışılması’ gerektiğini dile getirdi.

Yasa çalışmasında mahkemenin karar vermesi halinde belediye yönetiminin ‘kayyuma’ devredilecek olmasının kabul edilemez olduğunu belirten Erhürman, “Kayyum belirsiz. Demokratik açıdan kabul edilemez” dedi.

Erhürman, geçmiş yıllarda Lefkoşa Belediyesi’nde yaşanan duruma atıfta bulunarak, söz konusu dönemde belediye yönetimi için Lefkoşa Kaymakamlığı’nın devreye girdiğini hatırlattı.

Evren: Kayyum sehven yazıldı, komitede çıkarılacak

Bu sırada İçişleri Bakanı Kutlu Evren, yerinden söz alarak, yasa çalışmasında ‘kayyum’ ibaresinin sevhen yazıldığını, komitede çıkarılacağını aktardı.

“Başsavcılığın takdir yetkisi bağlayan madde…”

Erhürman, ‘Bakanlığın talebi üzerine Başsavcılığın konuyu mahkemeye taşıması kararının’, Başsavcılığın takdir yetkisini bağlayan bir madde olduğunu belirtti.

“Mahkemeye başvurular olacaksa seri yargılama usulü getirilmeli. Dava kısa sürede bitmeli” diyen Erhürman, ilgili madde üzerinde ciddi çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Erhürman, dünyada yerel yönetim özerkliğinin yayıldığını ifade eden, yasa çalışmasında ‘belediyelerin adeta talimatla iş yapma durumunda kalacağını’, böyle bir düzenlemenin de Anayasa ile uyumlu olmadığını vurguladı.

Erhürman, yasa önerisinin ivediliğinin komitede görüşülmesine olumlu oy vermeyeceklerini söyledi. Konuşmaların ardından yasa önerisinin ivediliğinin komitede görüşülmesi oy çokluğuyla kabul edildi.