Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı'ndaki teskereye oy birliği

Çeler: “Gececi izinleri kullandırılmalı, kullanılmayan izinler terhiste verilmeli”

Meclis’te Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü. Kürsüde konuyla ilgili ilk sözü alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, şu an askerde sıkıntı yaşayan gençlerin sorunlarına da eğilmesi gerektiğini belirtti. Güncel sıkıntılara değinen Çeler, yasal olan izin haklarının kullandırılmaması, kalan izinlerin terhis döneminde askerlere verilip verilmeyeceğinin de belirsiz olduğunu anlattı. ‘Gececi izinlerinin’ de artık kullandırılabilir duruma gelindiğini anlatan Çeler, belirsizlik ve haksızlıkların ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Teskere oy birliği ile kabul edildi

Başbakan Ersan Saner’in konuşmasının ardından Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı'ndaki teskere Oy birliği ile kabul edildi.

Başbakan Ersan Saner, Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısıyla ilgili söz alarak tadilata gidilen birçok noktanın genel anlamda birçok kişiye artı sağlayacağını anlattı.

Bedelli askerlik, doktora yapan bazı kişilerin yasal hakkı gibi birtakım sorunları çözecek olan tasarının birçok kişinin önünü açacağı düşüncesini paylaştı.

Hasipoğlu: “14. Kez değişikliğe uğrayacak”

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısının 14. Kez değişikliğe uğrayacağını, en çok değişikliğe uğrayan yasa çalışması olduğunu belirtti.

Hasipoğlu, yasada yapılan bazı değişikliklere değinerek, 14. Kez yapılacak olan tadilatlara herkesin olumlu oy vereceği görüşünü paylaştı.