ÖZYİĞİT: ‘VAY KUDRET HOCA HOŞ GELDİN’ DEMEYİZ / SENİN: TALİHSİZ AÇIKLAMALAR

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in HP’nin eski başkanı Kudret Özersay ile ilgili sarf ettiği sözler siyasette yeni bir polemik başlattı.

HP Genel Başkanı Yenal Senin, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in “Şimdi kendisine hiçbir şey olmamış gibi ‘Vay Kudret Hoca hoş geldin’ diyerek bağrımıza basamayız” sözlerine tepki gösterdi. Senin “Cemal Özyiğit'ın Kudret Özersay için söyledikleri tarafımızca kabul edilemez” dedi.

Cemal Özyiğit olası dörtlü hükümet senaryolarını yorumlarken “Bu sefer ilkelerde tam anlaşma istiyoruz. Kudret Hoca, tam çalışmaların meyvesini alıyorken, bahane ile çekip gitmiştir. Şimdi kendisine hiçbir şey olmamış gibi ‘Vay Kudret Hoca hoş geldin’ diyerek bağrımıza basamayız" diye konuşmuştu.

Bu sözlere tepki gösteren ve sosyal medyada bir paylaşım yapan HP Başkanı Senin şunları söyledi:

Sn. Cemal Özyiğit'ın Kudret Özersay için söyledikleri tarafımızca kabul edilemez. Yaşanılan süreçte ağzını açmayıp, sineye çekenler bugün hangi sebeple Sn. Özersay'ı kabul edemeyiz diyebilir? Önce topluma bunu açıklasınlar. Ayrıca kendilerini hangi pozisyonda ev sahibi görüp, bize hoşgeldin deme düşüncesi içindedirler cidden merak içindeyim. Bizlerin duruşu nettir. Kişi- parti ayırt etmeksizin ortada bir yanlış gördüğümüzde buna karşı bir duruş sergiledik ve bundan sonrada sergileyeceğiz. Sözde bunu söyleyenlerin, fiiliyatta hiçbirşey yapmadıktan sonraki konuşmaları sadece talihsiz bir açıklamadır.