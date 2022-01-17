Özyiğit: “TDP yeni dönemde belirleyici aktör olacak"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve milletvekili adayları dün seçim çalışmaları çerçevesinde Lefkoşa Surlariçi bölgesini gezdi.

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı, TDP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Harmancı’nın da eşlik ettiği ziyaret sırasında bölge muhtarları ile de görüşüldü, TDP’nin manifesto kitapçığı ile aday tanıtım broşürleri dağıtıldı, yurttaşların soruları yanıtlandı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ziyaret sırasında yaptığı konuşmalarda, toplumun artık yönetimlerden beklentisinin katılımcı demokrasiyle hareket edilmesi yönünde olduğunu belirterek, TDP olarak 23 Ocak seçimleriyle birlikte ülkenin ihtiyacı olan insan odaklı, demokratik, adaletli ve ilerici bir vizyonla yönetimde yer alacaklarını söyledi.

TDP'nin temiz ve donanımlı kadrosunun yurttaşlardan büyük destek gördüğünü belirten Özyiğit, "Net olarak ortaya çıkmıştır ki, TDP yeni dönemde belirleyici aktör olacak" dedi.

En net haliyle, koltuk değil ülke, makam değil görev, ikbal değil gelecek hedef alınarak hareket edeceklerinin sözünü veren Özyiğit, Kıbrıs Türk Halkının kararlılığı ve iradesi sayesinde, 23 Ocak’ta bembeyaz bir sayfa açarak değişimi ve aydınlık geleceği el birliği ile yaratacaklarını belirtti.